"Amici", Greta e Verdiana debuttano in musica

Verdiana Zangaro e Greta Manuzi sono le semifinaliste di "Amici". Le cantanti rispettivamente della Squadra Bianca capitanata da Emma Marrone e della Squadra Blu di Miguel Bosé pubblicano i loro album d'esordio. Il 14 maggio esce "Lontano dagli occhi" di Verdiana mentre il 21 dello stesso mese "Solo rumore" di Greta.

“Lontano dagli occhi”, che sarà venduto a 6.99 euro e disponibile anche su iTunes, contiene 7 canzoni (tutte scritte da Federica Camba e Daniele Coro, tranne “Un ricordo tra la gente” che è stata scritta da Roberto Casalino e Dario Faini). "Solo Rumore", in uscita al prezzo speciale di 5.99 euro, contiene 6 brani inediti, quasi tutti scritti da Roberto Casalino. Greta è un piccolo fenomeno. Il suo profilo Facebook ufficiale, aperto a grande richiesta meno di 1 mese fa, ha già raggiunto i 67mila fan.



Questa la tracklist di "Lontano dagli occhi": 1 Lontano dagli occhi 2 E tu 3 Ma che giornata nera 4 E adesso 5 Il 3 settembre 6 Addio non lo so dire 7 Un ricordo tra la gente. La tracklist di "Solo rumore": 1 Solo Rumore 2 Bussi alla mia porta 3 Giornata grigia 4 L’estate 5 Per Dirti soltanto 6 Dimmi che mi ami