Belen: "Con Santiago una felicità assurda"

16:50

- "Con la nascita di Santiago la mia vita è tutta cambiata, ma provo una felicità assurda.". Così, per la prima volta in tv dopo il parto, si è raccontata a "Verissimo". Parlando del suo nuovo ruolo di mamma, ha svelato: "Santiago va in braccio ad amici e parenti, è così abituato a stare in mezzo alla gente che fa".