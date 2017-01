"U&D", Eugenio sceglie Francesca

foto Da video Correlati QUANDO TORNO' PER LUI 15:37 - E' stato indeciso fino all'ultimo, ma alla fine a Eleonora ha preferito la più solare Francesca. A Uomini e Donne il tronista-operaio Eugenio ha infatti scelto la bella toscana, come anticipa il sito del talk dei sentimenti di Maria De Filippi. Elegantissimo e dopo una notte insonne, il tronista ha seguito il suo cuore lasciandosi alle spalle liti, addii e ritorni e si è dichiarato per la simpatica corteggiatrice che ha detto - tra le lacrime - subito "sì". - E' stato indeciso fino all'ultimo, ma alla fine a Eleonora ha preferito la più solare. Ail tronista-operaioha infatti scelto la bella toscana, come anticipa il sito del talk dei sentimenti di. Elegantissimo e dopo una notte insonne, il tronista ha seguito il suo cuore lasciandosi alle spalle liti, addii e ritorni e si è dichiarato per la simpatica corteggiatrice che ha detto - tra le lacrime - subito "sì".

Durante l'esterna con Eleonora, Eugenio va a conoscere i colleghi e poi abbraccia la corteggiatrice sul Lungotevere. Insieme percorrono le stradine di Trastevere e vanno al mare, dove, confessa lei, "tutto è cambiato". Nella giornata trascorsa con Francesca, invece, il tronista la raggiunge nella sua città, dove conosce la sua casa e la cagnolina e poi la mamma, la sorella e un'amica. Quindi a spasso per la splendida Firenze e sul Lungarno. Arriva quionid il momento della scelta: Eugenio abbraccia forte Maria. Poi quando entra Eleonora, con tristezza, le dice che non è lei la sua scelta e dalle sua parole traspare tutta la "difficoltà". Arriva dunque il momento di Francesca, che come ricorda Gianni può dire anche "no" al tornista. Quando Eugenio, dopo un lungo discorso le dice che è lei la sua scelta, la toscana si copre il volto per nascondere le lacrime di gioia e poi lo abbraccia. E tra i petali di rosa il tornista confessa: "Maria, sono innamorato".