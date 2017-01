Adam Kadmon, i complotti arrivano in edicola

foto Ufficio Stampa Mediaset

15:03

- E' il protagonista di uno dei momenti più attesi di "Mistero". Adesso Adam Kadmon con i suoi racconti su complotti e servizi segreti arriva anche in edicola. "Mistero - I complotti di Adam Kadmon" è un box composto da libro e dvd dove l'uomo di cui non si conosce il volto racconta segreti mai trattati in televisione.