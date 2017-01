Droga, Morgan a processo per favoreggiamento

foto LaPresse 11:14 - Morgan è stato rinviato a giudizio al 3 luglio, come riporta Il Corriere della Sera, con l'accusa di favoreggiamento per una vicenda di droga. Tutto ruota attorno al musicista uruguaiano Luis Fernando M. che due anni fa è stato fermato dalla polizia con tre grammi di cocaina in tasca all'ingresso del palazzo dove vive Morgan. Il magistrato non ha creduto alla versione dell'uruguaiano: "Ero lì per saldare un debito". è stato rinviato a giudizio al 3 luglio, come riporta Il Corriere della Sera, con l'accusa di favoreggiamento per una vicenda di droga. Tutto ruota attorno al musicista uruguaiano Luis Fernando M. che due anni fa è stato fermato dalla polizia con tre grammi di cocaina in tasca all'ingresso del palazzo dove vive Morgan. Il magistrato non ha creduto alla versione dell'uruguaiano: "Ero lì per saldare un debito".

L'uomo ha riferito che aveva appuntamento con il cantautore e al giudice ha raccontato che era lì per saldare un vecchio lavoro. Morgan poi ha riferito che l'uomo non era uno spacciatore ma un suo conoscente in difficoltà economiche. Il magistrato non ha creduto a niente e ha chiesto il rinvio a giudizio al giudice di "X Factor" per reato di favoreggiamento. Per Luis Fernando, invece, l'accusa è di spaccio.