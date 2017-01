Sanremo, Marco Mengoni vince il Festival

I Big sono stati valutati nella prima parte dal televoto di giovedì scorso (pesava il 25%), dal televoto aperto in diretta (25%) e dalla Giuria di qualità (50%) formata dal compositore Nicola Piovani (Presidente di Giuria), l'etoile dell'Opera di Parigi Eleonora Abbagnato, il giornalista Stefano Bertezzaghi, l'arpista Cecilia Chailly, il dj Claudio Coccoluto, la conduttrice Serena Dandini, lo scrittore Paolo Giordano, la produttrice Nicoletta Mantovani, la pianista Rita Marcotulli e Beppe Fiorello.



La serata è stata inaugurata da Raphael Gualazzi che ha offerto la versione più convincente dall'inizio del Festival di “Sai (ci basta un sogno)” un trionfo musicalità. Poi gli Almamegretta “Mamma non lo sa” e Daniele Silvestri che esegue “A bocca chiusa” sempre al pianoforte ma a sorpresa si alza per chiudere il brano con l'interprete del linguaggio dei segni. Buona esibizione dei Modà ormai sicuri e 'dritti' in “Se si potesse non morire”. Surreale e teatrale con la sua mimica facciale Simone Cristicchi “La prima volta (che sono morto)”, sempre più melodica e nazionalpopolare Maria Nazionale (“E' colpa mia”), Annalisa (“Scintille”) nella sua migliore esibizione. Max Gazzè (“Sotto casa”) si è presentato con un finto occhio di vetro e poi ha fatto alzare Fabrizio Frizzi in prima fila per dirigere il pubblico in platea sul finale. Look sexy per Chiara (“Il futuro che sarà”) con décolleté velato da un tessuto color carne ma la canzone non valorizza appieno le grandi potenzialità della cantante, il brano stenta a decollare. Marta sui Tubi “Vorrei”, elegante in un lungo abito nero e con classe Malika Ayane (“E se poi”) ha offerto una interpretazione decisamente convincente, sempre imprevedibili Elio e Le Storie Tese (“La canzone mononota”) lievitano e diventano obesi, Marco Mengoni (“L'essenziale”) è stato perfetto tecnicamente e nell'interpretazione. Infine Simona Molinari con Peter Cincotti (“La felicità”) a tutto swing. Il Premio Miglior Arrangiamento è andato a "La canzone mononota" di Elio e le Storie Tese. Fabio Fazio poi ha comunicato i tre più votati dal giudizio congiunto tra televoto e Giuria di qualità: Mengoni, Elio e Le Storie Tese e i Modà. Poi si è riaperto il televoto e la Giuria di qualità ha espresso di nuovo le preferenze per decretare il vincitore.



Nella serata finale sono anche intervenuti la cantautrice e pianista sedicenne Birdy, Andrea Bocelli con il figlio 18enne Amos al pianoforte ha intonato “La voce del silenzio”, "Love Me Tender" e l'inedito “Passione”, il rugbista Martin Castrogiovanni, il ballerino Lutz Forster ha reso omaggio alla grande coreografa Pina Bausch mentre il maestro Daniel Harding ha celebrato la musica di Wagner ("la cavalcata delle valchirie") e Verdi ("Aida") in apertura.



ELIO E LE STORIE TESE E “LA CANZONE MONONOTA” VINCONO IL PREMIO DELLA CRITICA “MIA MARTINI” - Elio e le Storie Tese con “La canzone mononota” ha vinto con 32 voti il Premio della critica che è stato consegnato sul palco dopo una decisione passata a maggioranza dei giornalisti della Sala Stampa. Hanno votato 114 giornalisti accreditati presso la Sala Stampa Ariston Roof. Voti validi 112, schede nulle 2. Hanno riportato voti anche Raphael Gualazzi con “Sai (ci basta un sogno)” (26 voti) e Daniele Silvestri con “A bocca chiusa” (14 voti).



IL PREMIO DELLA SALA STAMPA RADIO-TV-WEB "LUCIO DALLA" A ELIO E LE STORIE TESE - Elio e le Storie Tese hanno vinto con 14 voti il Premio della Sala Stampa Radio-Tv-Web. Hanno riportato voti anche Max Gazzè e Daniele Silvestri (11 voti), Raphael Gualazzi e Modà (9), Simone Cristicchi (7), Simona Molinari con Peter Cincotti (6), Marco Mengoni (5), Annalisa (4), Malika (3) e Chiara (1).

Andrea Conti