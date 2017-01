Dexter pronto a diventare un fumetto

foto Marvel Correlati SEX-SIMBOL FATALE 13:57 - Dexter è pronto a diventare un fumetto. Dopo ben sette stagioni di omicidi, l'ematologo/serial killer Dexter Morgan si prepara infatti a sbarcare nel mondo Marvel. L'anti-eroe della tv sarà protagonista di una mini-serie a fumetti (sono previsti cinque numeri), che dovrebbe uscire negli Stati Uniti il prossimo febbraio. Al progetto ha collaborato anche il "papà" letterario di Dexter, lo scrittore Jeff Lindsay. . Dopo ben sette stagioni di omicidi, l'ematologo/serial killer Dexter Morgan si prepara infatti a sbarcare. L'anti-eroe della tv sarà protagonista di una(sono previsti cinque numeri), che dovrebbe uscire negli Stati Uniti il prossimo febbraio. Al progetto ha collaborato anche, lo scrittore

Dexter, il serial killer-poliziotto, si prepara così a conquistare il pubblico della Marvel. Dopo essere stato protagonista di un fortunato romanzo crime ("La mano sinistra di Dio") e aver raggiunto il successo sul piccolo schermo grazie all'attore Michael C. Hall, ora Dexter è pronto per il suo debutto nel mondo dei fumetti.



L'albo, in uscita negli Stati Uniti il prossimo febbraio, si comporrà di cinque numeri e rimarrà fedele alla trama televisiva. Il fumetto seguirà quindi la scia di sangue lasciata da Dexter per le strade di Miami, introducendo anche nuovi personaggi. Alla trasposizione su carta ha collaborato anche il papà letterario di Dexter, lo scrittore Jeff Lindsay, aiutato nell'impresa dalle matite di Dalibor Talajic.