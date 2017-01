Miss Italia debutta nel mondo del cinema

A darne la notizie la patron del concorso Patrizia Mirigliani che ha rilevato come in questo modo la kermesse torna alla sua origine natale ovvero quella di trovare dei nuovi volti per il cinema. Felicissima la neo Miss: "Non ne sapevo nulla, è una bellissima notizia. - ha detto - Il mio sogno è sempre stato quello di entrare nel mondo del cinema. Anche se sono consapevole che questo concorso è solo una porta che si apre, devo impegnarmi, studiare e cercare di non deludervi".



Nel cast anche la terza classificata Claudia Tosoni e la Miss Wella Professional Alessandra Monno. Confermate per il sequel Francesca Testasecca, Miss Italia 2010 già protagonista della prima pellicola e Sara Izzo, Miss Fair Play 2011.



FRIZZI: "DOPO 17 ANNI LASCIO"

"Dopo 17 anni di conduzione, di cui 15 consecutivi, lascio Miss Italia, che rimarrà sempre nel mio cuore e a cui auguro di continuare a crescere, al passo con i tempi. Questa edizione è la mia edizione più bella: non chiudo la porta al futuro, mai dire mai". Così Fabrizio Frizzi ha tracciato il suo bilancio di Miss Italia 2013 nella tradizionalle conferenza stampa di chiusura.



Quanto alla vincitrice, Frizzi ha sottolineato: "Quest'anno è stata una gara dura: le ragazze erano così belle da mandare in tilt la giuria, ma sicuramente Giusy ha meritato la corona".