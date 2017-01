Miss Italia, vince la siciliana Giusy Buscemi

foto Ansa Correlati VOTA LA TUA MISS ITALIA

E' Giusy Buscemi, concorrente numero 45, la nuova Miss Italia 2012. Giusy, che è anche Miss Wella Professionals Sicilia, è stata eletta nella finale del concorso, svoltosi a Montecatini Terme e presentato da Fabrizio Frizzi. Vince contratti con sponsor per 80mila euro, compresa la nuova Panda. Al secondo posto Romina Pierdomenico, Miss Abruzzo, mentre terza è arrivata Claudia Tosoni, Miss Sorriso Fiat Lazio.

Giusy Buscemi, nata a Mazara del Vallo, 19 anni, un metro e 75 di altezza, è stata incoronata dal presidente di giuria, Beppe Fiorello. Diplomata, aspetta il risultato del test di medicina, pratica danza, appassionata di cinema, sogna di diventare attrice.



Capelli biondi ricci e occhi verdi, subito dopo ha detto: "Voglio essere una miss che non solo è bella ma sa anche ballare". Poi, ha proseguito, "voglio fare l'attrice e ce la metterò tutta per realizzare anche questo mio sogno". Nei giorni scorsi aveva già vinto la fascia di Miss Wella Professional, titolo che ora passerà alla seconda classificata in quella categoria. Ha partecipato a Miss Italia perché è stato il sogno di tutta la sua adolescenza.