Cesaroni, Siffredi mette in crisi Giulio e Lucia

13:57 - I Cesaroni sono pronti a tornare in prima serata su Canale 5 con 16 nuovissime puntate in cui non mancheranno colpi di scena e new entry. A cominciare da Rocco Siffredi, che nella parte di se stesso, metterà a dura a prova la ritrovata unione tra Giulio e Lucia. Mentre Sergio Muniz che affascinerà le donne della Garbatella posando per un calendario di quartiere.

Anche quest'anno, dunque, non mancheranno le guest. Sono molti infatti i personaggi che entreranno in scena interpretando loro stessi. Da Gigi Proietti che verrà coinvolto per l'apertura di un Roma Club a Rita Dalla Chiesa che con la trasmissione "Forum" dovrà fare da paciere tra Ezio e Cesare.



Nathalie, giovane promessa della musica che si è fatta conoscere a "X Factor", duetterà con Marco in un pezzo inedito dedicato a Eva. E ancora musica con i Flaminio Maphia che sfideranno Cesare a colpi di rap. Molte anche le partecipazioni straordinarie di attori che entrano in scena interpretando personaggi inediti che animeranno le nuove avventure dei protagonisti.



Primo fra tutti Enrico Brignano nelle vesti del cugino di Flavio, andato al nord per cercare fortuna. Philippe Leroy interpreta invece un burbero creatore di fumetti mentre Nino Frassica è un fornitore di Marsala della Bottiglieria dei Cesaroni. Senza dimenticare Margot Sikabonji che veste i panni di Lisa, la sorella di Diego, figlio adottivo dei Masetti. Tra le vecchie conoscenze ritroviamo invece Francesco Pannofino sempre nel ruolo del truffaldino Son Sei e Maurizio Mattioli, fratello di Giulio e Cesare che torna alla Garbatella per il trentennale della morte di loro padre.