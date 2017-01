Michelle Hunziker giudice in un talent show

foto Olycom Correlati MICHELLE SEDUCE AL MARE

ROSE ROSSE... 11:31 - Nuovo ruolo in tv per Michelle Hunziker. Dopo l'addio a "Wetten, dass..?", Michelle Hunziker veste i panni del giudice nel talent musicale "Das Supertalent" sull'emittente privata Rtl della televisione tedesca. Dal prossimo autunno, infatti, la showgirl sarà affiancata da Thomas Gottschalk, con il quale dal 2009 al 2011 ha presentato la versione tedesca di "Scommettiamo che?", e da Dieter Bohlen, il padre-padrone della musica leggera tedesca. - Nuovo ruolo in tv per. Dopo l'addio a "Wetten, dass..?", Michelle Hunziker veste i panni delnel" sull'emittente privata Rtl della televisione tedesca. Dal prossimo autunno, infatti, la showgirl sarà affiancata da, con il quale dal 2009 al 2011 ha presentato la versione tedesca di "Scommettiamo che?", e da Dieter Bohlen, il padre-padrone della musica leggera tedesca.

"Sono felicissima di far parte della giuria insieme ai miei amati colleghi Dieter e Thomas con cui ho già lavorato - dichiara la Hunziker - ci conosciamo e ci vogliamo bene. Sarà un gran divertimento e sono già molto curiosa per i nuovi talenti che scopriremo". Dal canto suo, il responsabile della rete, Tom Saenger, ha confermato che "i tre vanno d'accordo".



Gottschalk è reduce da un flop, sulla prima rete Ard, con il preserale "Gottschalk Live". Adesso il più famoso presentatore televisivo tedesco cerca di regolare i conti con i suoi ex datori di lavoro, spiegando sulla "Bild" che "la candelina che avevo acceso su Ard non ha fatto luce a lungo, il mio show preserale non lo voleva nessuno. Tutti a gridare che dovevo fare di nuovo un grande show con molto pubblico, adesso lo faccio".



E al suo fianco non poteva mancare la bellissima Michelle. Perché squadra che vince non si cambia.