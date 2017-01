Manganiello, un lupo mannaro con il pancione

foto Twitter Correlati MANNARI SUPER-SEXY 13:02 - L'euforia per la gravidanza di Anna Paquin ha contagiato tutto il cast di "True Blood". Joe Manganiello, che nella serie interpreta il lupo mannaro Alcide, si è infatti presentato al programma tv australiano "The Soup" con un evidente pancione, improvvisando con Kylie Minogue uno sketch comico. L'attore era ospite per promuovere sia "True Blood" che il suo prossimo film, "Magic Mike", sul mondo dello strip-tease maschile. - L'euforia per la gravidanza di Anna Paquin ha contagiato tutto il cast di ""., che nella serie interpreta il, si è infatti presentato al programma tv australiano "" con un evidente, improvvisando conuno sketch comico. L'attore era ospite per promuovere sia "True Blood" che il suo prossimo film, "Magic Mike", sul mondo dello strip-tease maschile.

Per festeggiare la gravidanza della collega Anna Paquin, mamma in autunno, Joe Manganiello - che in "True Blood" interpreta Alcide, il lupo mannaro amico della Paquin - si è presentato sul palco dello show australiano "The Soup" con un pancione ben evidente. Al suo fianco la cantante Kylie Minogue, con cui ha improvvisato un siparietto comico.



Manganiello era ospite nel programma televisivo sia per promuovere la nuova stagione di "True Blood", sia per presentare "Magic Mike". il film, che uscirà negli Stati Uniti il prossimo 29 giugno, vedrà Joe nelle vesti di uno spogliarellista, insieme ad altri belli dello show-biz: Channing Tatum, Alex Pettyfer e Matthew McConaughey.