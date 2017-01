"Amici" vince ancora la sfida del sabato sera

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati VALERIO ELIMINATO E PIANGE 11:44 - Maria De Filippi ancora una volta vince al sabato sera. Sabato 5 maggio "Amici" ha registrato il 22.21% di share pari a 4 milioni 755 mila telespettatori. Per la terza volta consecutiva il talent vince lo scontro diretto con lo show di Raiuno “E’ stato solo un flirt?” che si ferma al 18.70% di share. - Maria De Filippi ancora una volta vince al sabato sera. Sabato 5 maggio "Amici" ha registrato il 22.21% di share pari a 4 milioni 755 mila telespettatori. Per la terza volta consecutiva il talent vince lo scontro diretto con lo show di Raiuno “E’ stato solo un flirt?” che si ferma al 18.70% di share.

Grazie ad “Amici” Canale 5 si aggiudica gli ascolti di prima e seconda serata.



I dati sul target commerciale mettono in evidenza come sempre la straordinaria forza del talent show di Maria De Filippi sui giovani, che si appassionano sempre più alla gara.



Se sul target 15-64 anni sono 11 i punti di differenza tra i due show delle reti ammiraglie (“Amici” al 24.85%, “E’ stato solo un flirt?” al 15.34%), sul target 15-34 anni “Amici” vola addirittura al 31.20% di share, superando di circa 22 punti percententuali il competitor di Raiuno che si arresta al 9.66%.



Il picco in valori assoluti di “Amici” si registra alle 21.52 con 6 milioni 147 mila telespettatori, mentre il picco in share si registra in chiusura di puntata alle 24:19 superando il 33%.