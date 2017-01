Ilenia, dai massaggi alla furia

Un'incursione in realtà concordata con il Grande Fratello. Ma Ilenia non vuole sentirci e non accetta scuse . "Ci sono rimasta davvero male - dice -, capisco l'aver tirato l'acqua però rubare le sigarette e lo champagne non l'ho proprio accettato. Mi avete rovinato un momento che non mi ricapiterà mai più, per una volta che posso andare in Suite!".E poi nella foga del discorso l'antipatico riferimento a... "Se l'altra volta avessi potuto, avrei lanciato una secchiata di pipì contro Floriana quando era in Suite - dice lei -, ma non ho potuto farlo. Quindi voi, che siete miei amici, potevate evitare di rubarci tutto, soprattutto lo champagne e le sigarette!". La frase non sfugge all'orecchio di Floriana . La potentina sembra proprio non gradire certi commenti coloriti che la vedono indicata come una delle fomentatrici dell'invasione, ma piuttosto che affrontare a viso aperto Ilenia preferisce rifugiarsi in camera e sfogarsi con Valentina. Poi il pianto: ora che ha perso, Floriana non vuole rischiare di vedersi mettere contro tutta la Casa dalle accuse di Ilenia.