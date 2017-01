Antonella Clerici, malore a "La prova del cuoco"

Antonella Clerici è stata colta da malore durante la puntata di oggi de "La prova del cuoco" e ha dovuto lasciare lo studio. "Domani spero di essere in forma di nuovo", ha detto Clerici, prima di essere accompagnata sottobraccio dietro le quinte. La conduttrice aveva spiegato all'inizio della puntata di aver avuto una colica, di aver preso farmaci e di non sentirsi bene. Il programma è proseguito senza la padrona di casa.

Stordita dai farmaci per sua stessa ammissione, dolorante e camminando a fatica, tanto da arrivare a sedersi sulle scale, Antonella Clerici ha provato a condurre "La prova del cuoco" come tutti i giorni, ma non ce l'ha fatta. "Non mi piace stare male in studio - ha detto la conduttrice prima di lasciare le redini ad Anna Moroni - Non sto bene, preferisco riprendermi e tornare domani".