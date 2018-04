Amici, a sorpresa Belen balla la cumbia con Maradona

Maradona e Belen Rodriguez ballano a sorpresa la cumbia ad Amici. La showgirl argentina incanta tutti con un ballo sensuale con Diego Armando Maradona che, amante del ballo, si è lasciato andare sulla pista del serale di Amici insieme alla bellissima e sensualissima ballerina argentina.



Con la tipica passione che li contraddistingue, Belen e il Pibe de Oro hanno regalato un momento sensualissimo e fuori dalla gara al pubblico, divertendo anche la commissione esterna ed interna presente nello studio del serale. Prima di ballare con Maradona, Belen Rodriguez ha incantato tutti eseguendo un ballo sensuale con il corpo di ballo dei professionisti e al termine della performance ha ringraziato Maria De Filippi: “Mi hai fatto il regalo più bello del mondo, me ne fai tanti ma questo li supera tutti. Per me che sono argentina lui è il re”.