Altro che "The Lady", Lory Del Santo senza trucco a Milano

No, stavolta "The Lady", non c'entra. Una inedita Lory Del Santo è stata immortalata dai paparazzi per le vie del centro di Milano in versione "casalinga disperata". L'attrice 57enne, sempre bella, è apparsa senza trucco e un po' appesantita. Che sia tutta colpa dello stress per i provini della seconda stagione della web serie diventata un cult in Rete? Le riprese inizieranno a breve e Lory non si è fermata un attimo.