Alex Belli: "Sì, ho tradito mia moglie"

15:57 - All'Isola dei Famosi aveva tenuto banco la presunta liaison tra Cristina Buccino e Alex Belli. Con la moglie dell'attore, la modella slovacca Katarina Raniakova, che in più occasioni si è mostrata gelosa e insofferente. Ma non è tutto. Dopo che in tv sono spuntate presunti amanti a caccia di riflettori, l'ex naufrago si mette a nudo su "Vanity Fair" e ammette: "E' vero, ho tradito mia moglie".

"Ma nel dire la verità - spiega Alex - ripeto nel liberarmi di questa piccola cosa, che evidentemente appassiona così tanto, voglio spiegare che questo è già stato superato nel rapporto con Katarina. Noi conosciamo le nostre colpe, ci siamo sempre assunti le responsabilità in modo limpido. Quante coppie che si mostrano perfette possono dire altrettanto? Quante hanno saputo trarre forza dal perdonarsi? Questa è la nostra storia: una cosa immensa, un valore che ci unisce, che ci ha fatto superare momenti duri, anche tragici, e che ci farà costruire una famiglia sincera".



Belli assicura che certe storie non appartengono più alla sua vita: "E' chiaro che la fiducia viene a mancare, da parte di entrambi. Nel rapporto, più i momenti no che quelli sì. Però non c'è mai stato qualcuno che ci ha allontanato. Alla fine siamo noi i più importanti". Niente figli, rapporto aperto, perché allora sposarsi? "Per noi, non per giustificarci con qualcuno. Se non lo avessimo fatto come gesto simbolico di una ripartenza, forse ci saremmo lasciati".