Alex Belli, la verità di Noemi: "Il matrimonio con Katarina è una montatura"

16:35 - Continuano ad addensarsi le nubi sul matrimonio di Alex Belli, ora concorrente all'Isola dei Famosi, e la modella Katarina Raniakova. A gettare benzina sul fuoco ci pensa Noemi, che a Domenica Live svela che le nozze sono solo una montatura: "Alex continuava a dirmi che la loro era una relazione estetica, di facciata. Ho le prove dei tradimenti, ma Katarina non ha mai voluto confrontarsi con me in privato".

"Io e Alex abbiamo iniziato a frequentarci nel 2008, prima che incontrasse Katarina. Poi mi arrivarono voci di una sua relazione con lei e decisi di troncare il rapporto". Dopo tre anni, in cui Alex ufficializza il suo rapporto con la modella, i due riprendono a vedersi clandestinamente: "Ammetto di aver sbagliato, ma ero innamorata. Lui mi continuava a dire che era una storia di facciata quella con Katarina, che tra loro non c'era niente. Siamo andati avanti così fino al giorno in cui mi disse che si sarebbe sposato. A quel punto ho tentato di allontanarmi".

Nonostante i buoni propositi, però, Noemi continua a frequentarlo anche da sposato, diventando di fatto la sua amante: "Non riuscivo a lasciarlo andare via, ci ho voluto credere anche se mi faceva male. Katarina non l'ho mai sentita, a casa loro c'era poche cose sue e lui mi diceva che era tutto per copertina. Diceva che era un rapporto 'estetico' perché li avevano conosciuti così".



La resa dei conti tra le due donne avviene dopo che i paparazzi beccano Alex e Noemi in atteggiamenti affettuosi: "Katarina non mi ha dato la possibilità di parlare direttamente con lei in privato, anche solo per insultarmi. Non ha voluto affrontarmi, ma poi va a fare la moglie gelosa sull'Isola puntando il dito contro Cristina Buccino davanti alle telecamere".