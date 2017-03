Alex Belli e Katarina, matrimonio al capolinea: "Spariva di casa per giorni"

Dopo quattro anni d'amore è tutto finito tra l'attore di "Centovetrine" Alex Belli e la modella slovacca Katarina Raniakova . Dopo aver sopportato bugie, tradimenti e sparizioni improvvise la 35enne ha fatto le valigie e se n'è andata di casa, come testimoniano gli scatti pubblicati da " Chi ". Un rapporto irrecuperabile perché "mi mentiva e non si faceva vedere per giorni . Penso che la popolarità gli abbia dato alla testa".

"Da quando è diventato un divo ha iniziato a nascondermi le cose, dove andava, chi vedeva. Mi ha nascosto anche alcune questioni patrimoniali. Penso che la popolarità gli abbia dato un po' alla testa, quando non era conosciuto era diverso" ha spiegato la Raniakova. E con la notorietà sono arrivati anche i tradimenti: "Ho scoperto che si vedeva con una ragazza più giovane, ma ho sempre cercato di perdonarlo. Sull'Isola dei famosi il flirt con Cristina Buccino non c'è stato, ma mi ha tradito con diverse altre donne".



Dopo diversi tentativi Katarina ha deciso di gettare la spugna e ripartire senza di lui: "Ho provato di tutto, non volevo arrivare a questo. Volevo formare una famiglia e avere dei figli, ma mi sono accorta che non era più possibile recuperare il nostro rapporto. Adesso voglio ripartire dal mio lavoro".