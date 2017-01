Adriano Celentano torna su Canale 5 con " Speciale Rock Economy ". Sabato 13 dicembre, alle 21.10, serata evento per rivedere i momenti più belli e scoprire i dietro le quinte inediti dei due concerti evento del Molleggiato all' Arena di Veron a . Diciotto anni dopo la ultima sua esibizione live è tornato nel 2012 a esibirsi dal vivo, scatenando l'entusiasmo dei fan e raccogliendo un ascolto record di oltre 20 milioni di spettatori.

Il montaggio delle due clamorose serate, realizzato da Adriano in prima persona, è una selezione delle riprese delle 16 telecamere presenti all'Arena esaurita in ogni ordine di posti con il pubblico arrivato da tutto il mondo: immagini inedite, mai viste prima in televisione, un evento unico e imperdibile. "Speciale Rock Economy", rinnoverà le emozioni, ancora forti, del Live di Verona, confermando l'entusiasmo straordinario dimostrato nei due magici concerti.