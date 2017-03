Addio a Cino Tortorella, il ricordo a "Pomeriggio 5"

Conosciuto come il Mago Zurlì dello Zecchino d'oro, Cino Tortorella si è spento oggi serenamente nella sua abitazione milanese. Lo scorso settembre a Pomeriggio 5 aveva raccontato a Barbara D'urso a proposito dell'infato che lo aveva colpito di aver visto l'aldilà: "Mi sono trovato in un tunnel di luci e ho visto il volto di mia sorella e di Mariele Ventre; ecco perchè dico a tutti che la vita non sarà finita dopo".