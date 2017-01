Terence Hill, brutto incidente a cavallo

11:41 - Tanta paura sul set per Terence Hill. L'attore era in sella ad un cavallo per una delle scene della nuova serie "Un passo dal cielo 3". D'un tratto però il cavallo forse ha visto qualcuno vestito di rosso, si è girato improvvisamente e ha scalciato. Il risultato? "Un osso incrinato. Sono rimasto fermo cinque giorni con la gamba sollevata, poi ho ricominciato a lavorare", ha detto Terence a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Il giorno dell'incidente - spiega Hill - stavamo girando una scena vicino a una grotta, dalla quale doveva uscire, correndo, una persona vestita di rosso. Non so se sia stata la corsa o il colore rosso, ma il cavallo si è girato improvvisamente. Ho capito subito quello che sarebbe potuto accadere, cosi' ho provato a scendere, ma lui non mi ha dato il tempo di allontanarmi e ha scalciato. Ho continuato a lavorare, ma la gamba si è gonfiata ho dovuto fare degli accertamenti".



Il cavall è stato 'licenziato': "Lo abbiamo cambiato: quello che ho adesso è molto più tranquillo", conclude l'attore.