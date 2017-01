Susan Boyle, la star di "Britain's got Talent" madrina delle cornamuse

10:14 - Susan Boyle, il brutto anatroccolo di "Britain's Got Talent", non ha solo una voce d'angelo ma anche dei polmoni d'acciaio. La cantante è infatti tornata nella sua Scozia per la cerimonia di presentazione del campionato di cornamuse che si svolgerà a Bathgate il prossimo maggio. Vestita con il tradizionale abito di tartan, Susan ha preso un bel respiro e ha suonato lo strumento locale, gonfiandosi come un palloncino.

"Non vediamo l'ora di ospitare per il secondo anno consecutivo il campionato di cornamuse ed è per noi un grande onore dare il benvenuto a bordo a Susan Boyle - ha fatto sapere il presidente della gara Matt Purdie - L'anno scorso è stato un grande successo e speriamo di consolidare il risultato anche quest'anno".