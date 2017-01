Suor Cristina: "Canto a The Voice Of Italy perché Gesù lo desidera"

11:54 - Suor Cristina è diventata un fenomeno planetario grazie alla sua partecipazione a "The Voice Of Italy". Con "No One" - il video ha milioni di clic sul Web - ha stregato i coach Noemi, Raffaella Carrà, Piero Pelù e soprattutto J-Ax che l'ha voluta nel suo team. Fenomeno studiato a tavolino? Lei smentisce all'agenzia Ansa: "Ho fatto un regolare provino". Perché canta? "Lo desideravo e Gesù si è servito di questo mio desiderio per chiamarmi a sé".

"Io sono una suora - ha detto -. Una suora che ha il desiderio di raccontare a tutti la gioia di aver incontrato Gesù attraverso i doni che Lui stesso mi ha dato. Vorrei che tutti scoprissero quanto Lui ci ama e quanto Lui sia 'creativo' con ciascun uomo. Per ognuno di noi c'è un disegno, ma tante volte noi poniamo limiti a questo disegno. Se avessimo più fiducia in Lui questo disegno potrebbe diventare un capolavoro. Il mio sogno, ad esempio, era quello di diventare una cantante".



La religiosa si stupisce per la grande attenzione dei media nei suoi confronti: "Mi aspettavo che questa mia presenza a The Voice potesse suscitare attenzione, ma non credevo in una risonanza di questo tipo. Nella mia vita quotidiana qualcosa è cambiato, almeno nella forma. Ora le persone mi fermano per strada e mi ringraziano per la gioia che ho trasmesso loro con la mia esibizione. Nella sostanza, invece, la mia vita non è cambiata molto e all'interno della mia comunità religiosa tutti mi sostengono e mi accompagnano in questo cammino".



E il rapporto con il suo coach J-Ax?: "Per me è una scoperta. E' attento e molto sensibile non solo con me, ma con tutti gli altri componenti del team. Altro che diavolo, le sue lacrime durante le esibizioni sono sinonimo di una tenerezza che certamente non ti aspetti".



Nella prossima performance a "The Voice of Italy", che sarà il 16 o il 23 aprile, Suor Cristina proporrà "Girl Just want to have fun" di Cyndi Lauper.