Simon Cowell, nozze da favola con Lauren Silverman nel castello di "Downton Abbey"

13:33 - Nozze principesche per Simon Cowell, che impalmerà la sua Lauren niente meno che nel castello di "Downton Abbey". Pare infatti che la futura signora Cowell sia una grande appassionata della serie tv. "Lauren glielo fa guardare ogni settimana - ha rivelato una fonte al magazine inglese "Woman" - Gli costerà un sacco di soldi perché dovrà pagare i voli a tutti gli invitati americani. Il conto è già arrivato a 6 milioni di euro".

Il creatore di "America's Got Talent" e "X Factor" è diventato il principe della tv grazie a format di successo esportati in tutto il mondo e ora vuole un matrimonio all'altezza della sua condizione. D'altra parte anche la storia d'amore tra i due futuri sposi è degna di una fiction.



L'anno scorso Lauren ha tradito l'ex marito Andrew Silverman con il suo miglior amico, Simon Cowell appunto. Durante la notte di passione la donna è rimasta incinta e in seguito a questo avvenimento i due amanti hanno deciso di uscire allo scoperto. Dopo aver divorziato dal marito, la Silverman ha dato alla luce piccolo Eric lo scorso 14 febbraio. La nascita del primogenito ha spinto la coppia ha ufficializzare la relazione, giurandosi amore eterno nella sfarzosa cornice di Highclere Castle.