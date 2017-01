Rossella Brescia conquista "The Chef"

08:33 - Torna in autunno "The Chef", il talent culinario di La5, con una new entry d'eccezione: Rossella Brescia. A quanto riporta Tv Sorrisi e Canzoni la ballerina e showgirl sarà la padrona di casa del programma. Nel ruolo di giudice confermato Davide Oldani, che per quest'edizione sarà affiancato da Philippe Leveille, due stelle Michelin. Alessio Algherini e Nicole Cappa saranno invece i coach delle due squadre in gara.

Rossella Brescia non sarà l'unico volto nuovo ad animare la prossima stagione di "The Chef". Nei giorni scorsi è stato infatti ufficializzato il nome dello chef Philippe Léveillé, esperto di cucina francese, che andrà a sostituire Filippo La Mantia. Sarà lui, insieme al collega Davide Oldani, a giudicare i manicaretti preparati dai concorrenti.



Per quanto riguarda i coach delle due squadre riconfermato Alessio Algherini, mentre Nicole Cappa (terza classificata della prima edizione) andrà a prendere il posto lasciato vuoto da Chiara Maci.