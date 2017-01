Rossano Rubicondi: "Mi sposo di nuovo"

10:56 - "Tra tre mesi mi sposo per la terza volta". Parola di Rossano Rubicondi che a "Pomeriggio Cinque" svela in esclusiva la bella notizia. L'ex marito di Ivana Trump presenta la sensuale Kamini Chin loy in collegamento dalla Florida: "Io prima di finire le mie relazioni devo sposarmi e divorziare". E presto potrebbe anche diventare papà...

Le telecamere di Barbara d'Urso prima lo seguono durante la scelta delle fedi a Milano, in una gioielleria davanti al Duomo. Poi Rubicondi entra in studio e annuncia che sposerà la bella 38enne che ha già un figlio di 15 anni, avuto da una precedente relazione. Kamini conferma la notizia e anticipa che stanno anche cercando di avere un figlio. "E' stata una ragazza difficile da trovare", assicura Rossano. Alla fine la d'Urso anticipa anche che le nozze si celebreranno a Roma.