Roberto Farnesi, un bagno bollente con la nuova fidanzata

08:33 - Lui ha 44 anni, lei 22. Ma tra il bello delle fiction Roberto Farnesi e Rausy Giangaré Parkin è amore passionale. Come dimostrano le foto della vacanza romantica nel paradiso cubano di Cayo Santa Maria pubblicate da "Diva e Donna": "Ci siamo innamorati l'anno scorso in Versilia e la differenza d'età non è mai stato un problema", racconta l'attore.

Rausy ha posato per qualche servizio fotografico come modella, ma "non c'entra nulla con il mondo dello spettacolo", tanto che lavora in un negozio di abbigliamento. "Adesso abbiamo fatto il grande passo - continua Farnesi - conviviamo da due mesi a Pisa a casa mia, per me è la prima volta". E visto che questa estate Roberto sarà di nuovo impegnato con le riprese della fiction di Canale 5 "Le tre rose di Eva" ha anticipato le vacanze con un bagno al mare davvero bollente.