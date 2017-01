Pharrell Williams, lacrime in tv per il video-tributo di "Happy"

13:14 - Pharrell Williams è scoppiato il lacrime durante lo show televisivo di Oprah Winfrey, mentre tutto il mondo si scatenava per lui sulle note di "Happy". La presentatrice aveva infatti preparato come sorpresa un video, montato mettendo insieme diversi spezzoni delle coreografie create dai suoi fan. Il cantante, però, sembra ancora non essersi abituato al successo mondiale e si è commosso come un bambino.

"E' travolgente perché amo quello che faccio e le persone hanno creduto in me per così tanto tempo, permettendomi di arrivare a questo punto. Di sentirmi così - ha confessato tra le lacrime Pharrell - Perché sto piangendo da Oprah?". La conduttrice, esperta in situazioni ad alto tasso lacrimale, ha preso la palla al balzo rincuorandolo: "Sto pensando a tua nonna, scommetto che non avrebbe mai immaginato un successo simile".



L'artista americano non è certo la prima celebrità a commuoversi di fronte ad una performance particolarmente emotiva. Durante le blind audition di "The Voice", infatti, anche il rapper J-Ax si era dovuto asciugare gli occhi alla vista di Suor Cristina, la sorella dall'anima rock.