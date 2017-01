Moreno: "Dopo il lungo viaggio di Amici 13 torno ai miei fan con tante sorprese"

08:42 - Moreno traccia a Tgcom24 il suo bilancio dopo la sua esperienza come coach della Squadra Bianca ad "Amici 13". "E' stato un lungo viaggio iniziato come concorrente e proseguito come guida dei ragazzi - spiega il rapper -. Le polemiche con Bosé? Era solo la mia forte determinazione". Appuntamento per l'anteprima di Incredibile Tour il 18 ottobre all'Atlantico Live di Roma e il 22 all'Alcatraz di Milano. "Ci saranno tanti ospiti", assicura.

Qual è il tuo bilancio come coach ad "Amici 13"?

Quello ad 'Amici' è stato un lunghissimo percorso, nato prima come concorrente e poi un po' a sorpresa come coach. Ho accettato al volo la proposta perché mi piace molto stare a contatto con i ragazzi. Ho percepito da subito le loro difficoltà così ho mollato la promozione del mio disco 'Incredibile' per aiutarli e conoscerli meglio...



Mi sembra che alla fine sia andata bene...

Benissimo! Abbiamo vinto sia nella categoria danza con Vincenzo che alla finalissima con Deborah. Ero felicissimo perché per me è stato come se avessero vinto dei miei parenti. Con loro ma anche con diversi componenti della Squadra Bianca ci sentiamo telefonicamente e non ci perderemo di vista.



E' innegabile che si siano scatenate delle polemiche in studio, cos'è successo?

Non potevo di certo paragonarmi a Miguel Bosé ma l'unica cosa che potevo fare era trasmettere ai miei ragazzi, ma anche al pubblico, tutta la mia determinazione.



Ti aspettavi che vincesse Deborah?

Non avevamo nessuna percezione che Deborah potesse vincere anche perché i Dear Jack erano molto forti, tanto che lei ha vinto col 51%, un piccolo scarto con la band. Alessio, il cantante del gruppo, mi piace perché canta qualsiasi cosa e funziona. Comunque devo dire che sono soddisfatto sia di Deborah che di Vincenzo perché hanno preso questa esperienza con totale serenità.



Nascerà una collaborazione con la vincitrice di "Amici 13"?

Abbiamo parlato di tantissime cose con Deborah ma non di questo. Ci incontreremo in qualche store per il firma-copie dei cd e sicuramente al prossimo Music Summer Festival che andrà in onda a luglio su Canale 5.



La inviterai ai concerti-anteprima che terrai ad ottobre?

Perché no!?



Che sorprese stai preparando?

In questi giorni sto preparando la lista delle persone da contattare ma mi piacerebbe avere sicuramente come ospiti quelli che hanno collaborato a questo album da Fiorella Mannoia ad Annalisa ma anche Guè Pequeno e J-Ax.



Ne nascerà un cd-dvd live?

Questo non lo so ancora, per il precedente tour abbiamo creato una sorta di documentario amatoriale ma di una cosa sono certo: per questi show voglio anche un corpo di ballo e tanti dj! (Info e date su www.fepgroup.it)