Mila Kunis: "Ho sempre voglia di crauti"

11:41 - "Non smetto più di mangiare crauti", è solo una delle strane voglie di Mila Kunis che aspetta il primo figlio da Ashton Kutcher. L'attrice si è raccontata in tv all'Ellen DeGeneres Show, svelando particolari molto privati di come la coppia sta affrontando la gravidanza. E si scopre che il bel compagno è molto premuroso: ha comprato un frigo appositamente per le "bizzarre manie" e sta persino imparando il russo visto che l'attrice è di origini ucraine.

"Da quando sono incinta mangio crauti tutto il giorno - ha detto Mila davanti ad una Ellen molto divertita - Questa è una delle 'voglie' peggiori da avere perché i crauti puzzano tantissimo e quando ne apri un barattolo, l'odore si diffonde per tutta la cucina".



Per non farle mancare nulla Ashton si è attrezzato: "Ha comprato un secondo frigorifero per metterci dentro solo cibo "strano" in modo da poter soddisfare qualsiasi mio desiderio". Non solo. Kutcher "sta studiando russo da sei mesi per poter parlare al bimbo anche in questa lingua", come la mamma. Più innamorato di così...