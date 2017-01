Mediaset, cambio di direttori ai tg

17:00 - Riorganizzazione dei vertici dell'informazione Mediaset, Mario Giordano è il nuovo direttore del Tg4. Lascia Videonews per sostituire Giovanni Toti. Anna Broggiato, vicedirettore di Studio Aperto, assume la guida del notiziario. Claudio Brachino torna al vertice di Videonews continuando a mantenere la direzione di Sport Mediaset. "Mediaset - in una nota - formula gli auguri ai neonominati direttori e ringrazia Giovanni Toti per l'ottimo lavoro svolto".



In particolare Anna Broggiato, in Mediaset dal 1991, storico volto di Studio Aperto del quale è vicedirettore dal 2004, è il secondo direttore donna delle testate di Cologno dopo Rosanna Ragusa, da qualche mese al vertice di NewsMediaset.



"A Giovanni Toti i nostri più sinceri auguri per la nuova avventura. Mediaset è capace di rinnovarsi valorizzando sempre più le risorse interne all'azienda. Questa riorganizzazione della linea di comando delle news ne è la prova. Sono tutti professionisti che hanno già dato ampie prove sul campo e continueranno a farlo". Così Mauro Crippa, Direttore Generale Informazione Mediaset, commenta la riorganizzazione dei vertici dell'informazione del gruppo.