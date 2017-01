Luca e Luce: "Siamo rimasti amici"

11:17 - Strana la storia di Luca e Luce a "Uomini e Donne". Si sono giurati amore eterno e poi nel giro di pochi giorni, dopo la scelta davanti a Maria De Filippi, hanno annunciato di non stare più insieme. Adesso entrambi sui social network precisano di essere rimasti amici: "Ci vogliamo bene", consolano i fan. Insomma, sono passati dall'amore al bene nel giro di pochissimo tempo. Contenti loro...

"Io e Luca ci vogliamo bene - scrive Luce su Instagram - se credete che infangarci a vicenda vi renda più fighi fate pure... ma non cambierà il nostro modo di vedere le cose e di volerci bene, non siamo più una coppia ok, ma Luca ha fatto parte della mia vita e molto probabilmente continuerà a farlo, ma in modo diverso... e non intendo perdere altro tempo a rispondere a persone che giudicano senza sapere.... tornate al mondo dell'infanzia...".



Insomma, l'ex corteggiatrice risponde a muso duro ai fan che la criticano. L'ex tronista invece è più soft, spiega le sue ragioni ma senza attaccare nessuno e difendendo la ex: "Buonanotte a tutti, non è colpa di nessuno, io le voglio bene non scrivete cazzate, non ci sono dietrologie strane, la verità è che come nella vita ci si fidanza e ci si lascia, noi ci abbiamo provato. E' una donna e una mamma eccezionale. Domani è un altro giorno".