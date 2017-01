12 giugno 2014 "Uomini e Donne", è finita tra Luca e Luce I due si sono lasciati subito dopo la scelta nel programma di Maria De Filippi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:41 - Forse è stata la distanza o forse è stata l'estate alle porte a fare la sua parte, ma Luca e Luce si sono già lasciati. Dopo neanche un mese dalla scelta a "Uomini e Donne", infatti, l'ex tronista ha comunicato su Facebook l'intenzione della bella corteggiatrice di non stare più con lui: "Mi dispiace, io non rinnego nulla". E lei sottolinea: "La nostra storia non ha funzionato".

Si erano giurati amore eterno, ma alla fine non ha funzionato. Dicevano di essere fatti l'uno per l'altra, ma le incomprensioni emerse più volte durante il programma hanno prevalso. "Luce mi ha comunicato la sua intenzione di non essere più una coppia, mi spiace, io non rinnego nulla la scelta l'ho fatta con il cuore. Scusatemi ma non ho molta voglia di parlarne", comunica il ragazzo di Gallarate ai suoi fan e nel frattempo posta le foto in piscina.



"Purtroppo per un po' di motivi la nostra storia non funziona... e mi sembrava giusto comunicarlo a voi, Luca è una persona eccezionale mi ha regalato emozioni e momenti bellissimi ma purtroppo non ha funzionato... mi dispiace", replica lei. Che poi su Instagram sottolinea: "Non tutte le favole hanno un lieto fine...". Nessuna speranza dunque per i fan.