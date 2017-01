13 agosto 2014 Le Pussy Riot sul set di "House of Cards" Le attiviste russe scattano foto per le strade di Baltimora e si fanno sempre più certi i rumors che le vorrebbero protagonisite di un cammeo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:58 - Le Pussy Riot sbarcano a Baltimora e sembra appariranno sul set del telefilm americano "House of Cards". A rivelare l'indiscrezione è Paper City, settimanale della cittadina del Maryland dove è ambientata la serie. Nadezhda "Nadya" Tolokonnikova e Maria Alyokhina prenderanno parte ad un cammeo creato ad hoc per loro durante la terza stagione.

Stando alle indiscrezioni del giornale le conferme arriverebbero da due persone dal team di produzione della serie che hanno confermato la notizia affermando che "Nadezhda e Maria delle Pussy Riot erano sul set e sono previste nella stagione tre di Hoc". Una notizia importante per i fan del telefilm Usa che racconta le vicende del deputato del Partito Democratico Frank Underwood. Viene da chiedersi che ruolo avranno le due attiviste russe nella scalata del politico, fatta di sotterfugi e inganni tramati nell'ombra. Frank, interpretato dal bravissimo Kevin Spacey, è uno pronto a tutto: chissà cosa tramerà insieme - o contro - alle due bellissime russe...



Intanto, la Tolokonnikova e la Alyokhina hanno documentato il loro soggiorno negli States con scatti social in diretta dal set. Nessun particolare indiscreto - tranne la foto che le vede in accappatoio mentre si "atteggiano" da grandi attrici - ma alcuni cinguettii un po' ambigui. Non resta che aspettare la messa in onda della terza stagione...