L'ex tronista Cristian Gallella: "Sposo Tara nel 2015, ma non invito la mia famiglia"

11:41 - Dopo la dichiarazione durante il reality estivo "Temptation Island", ora Christian Gallella ha fissato la data delle nozze con la sua Tara. La coppia nata nello studio di "Uomini e Donne" si giurerà amore eterno il 2 settembre del 2015. "Il primo invito che spedirò sarà per Maria De Filippi, cui devo tutto - ha dichiarato l'ex tronista a Dipiù - La mia famiglia non ci sarà, non parlo con i miei genitori da anni".

Alla cerimonia non saranno invitati i parenti dell'ex tronista che spiega come "In passato abbiamo avuto dei contrasti molto profondi che non abbiamo mai superato, quando prendo una decisione difficilmente torno sui miei passi. Non voglio correre il rischio di rovinare tutto riaprendo vecchie ferite. Però ci saranno sicuramente i genitori di Tara, con cui ho un rapporto meraviglioso".



Il 2 settembre non è una data a caso e Cristian spiega che "è legata al giorno in cui è cominciata la mia storia con Tara: il 9 febbraio di due anni fa quando l'ho scelta a Uomini e Donne. Abbiamo invertito quella data, scambiando il mese e il giorno".

Nell'attesa del fatidico giorno, il futuro sposo si sta già impegnando con i preparativi e svela i primi dettagli: "Ci sposeremo in spiaggia con un rito civile. Stiamo visitando diversi posti, intanto abbiamo già scelto le fedi e il fotografo. Vogliamo solo le persone a cui teniamo davvero e tra queste c'è ovviamente Maria De Filippi".



E adesso che c'è Tara nella sua vita, Cristian sembra aver accantonato il desiderio di una carriera nel mondo dello spettacolo per concentrarsi sulla sua famiglia: "Sto benissimo anche così. Sto per sposare la donna della mia vita, da cui spero di avere presto anche un figlio e per cui provo un amore immenso".