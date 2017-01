Katy Perry sul bacio lesbo: "Miley voleva di più, ma chissà dove è stata quella lingua"

14:12 - Il bacio lesbo con Katy Perry durante il concerto losangelino del "Bangerz Tour" aveva lasciato senza fiato Miley Cyrus, ma la sua partner non sembra essere dello stesso avviso. Ospite del talk-show australiano "Sunrise", la cantante di "I kissed a girl" ha infatti svelato di non essere voluta andare oltre il bacetto per questioni 'igieniche': "Lei voleva di più ma l'ho spinta via. Dio solo sa dove è stata quella lingua!"

Katy Perry era in prima fila al live della Cyrus, quando la collega è scesa dal palco per improvvisare con lei un siparietto lesbo-chic. "Mi sono avvicinata per darle un bacetto amichevole, come si fa tra ragazze. Lei però ha cercato di muovere la testa per andare più a fondo e a quel punto l'ho spinta via - ha dichiarato la Perry allo show australiano "Sunrise" - Dio solo sa dove è stata quella lingua. Noi non lo sappiamo, quella lingua è così famigerata".



Immediata la replica della Cyrus, che su Twitter ha lanciato un'accusa al vetriolo all'ex amica: "Bellezza se sei preoccupata riguardo a dove sia stata la mia lingua è un bene che tu sia la ex del tuo ex perché sappiamo tutti dove è stata quella". Una battuta che sparge sale su una ferita ancora aperta per Katy, che ha rotto solo pochi giorni fa con il compagno John Mayer quando erano ormai ad un passo dalle nozze.