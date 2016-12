Miley Cyrus bacia in bocca Katy Perry

12:15 - Miley Cyrus provoca ancora. Il suo Bangerz tour è già un tripudio di eccessi, dalle danze erotiche alle sculacciate, per non parlare della fellatio simulata a un ballerino travestito come l'ex presidente Usa Bill Clinton e dei suoi look decisamente disinibiti, eppure... A Los Angeles la cantante si è superata ed è scesa dal palco per dare un bacio saffico a una fan davvero speciale: Katy Perry.

Il fatidico momento c'è stato sulle note della canzone "Adore you". Dopo il bacio l'ex Hannah Montana ha commentato: "Ho baciato una ragazza e mi è piaciuto un sacco!", parafrasando il celebre successo della collega "I kissed a girl".



Dopo il concerto entrambe hanno voluto condividere il "magico momento" pubblicando delle foto su Twitter. Ma mentre Miley ha cinguettato con una foto che ritrae lei e la Perry mentre si baciano con gli occhi chiusi, la Perry ha replicato in modo meno romantico. La foto scelta dall'australiana, infatti, la mostra intenta a pulirsi la bocca immediatamente dopo il bacio della Cyrus, che la guarda scioccata e divertita. Nessuna polemica però, solo tanto divertimento. "The show must go on" e chissà cosa combinerà alla prossima tappa...