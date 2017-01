3 settembre 2014 I Cesaroni, parte su Canale 5 la sesta stagione della famiglia più amata d'Italia Stasera torna in prima serata la serie tv con Claudia Amendola protagonista indiscusso e nuovi eccitanti ingressi nel cast Tweet google 0 Invia ad un amico

08:45 - Da stasera, su Canale 5, tornano "I Cesaroni". La serie tv più amata dalle famiglie italiane, giunta alla sesta stagione, continua a stupire con nuove avventure. Protagonista indiscusso Claudio Amendola, che ha anticipato: "A casa nostra c'è posto per tutti. Il problema è che poi non schiodano". Chissà se si riferiva anche alla new entry Christiane Filangeri... Da quest'anno la fiction si potrà seguire anche con l'app Mediaset Connect .

Nella nuova stagione la famiglia Cesaroni, in effetti, si allarga ancora di più. Quest'anno Giulio (Claudio Amendola) si fa carico "dei problemi di tutti anche di quelli degli amici, che sono più dei parenti. La prima ad aver bisogno di una spalla su cui piangere è Stefania (Elda Alvigni) che dopo la rottura con Enzo è inacidita" ha spiegato l'attore all'Ansa. Torna infatti in pianta stabile Augusto (Maurizio Mattioli) e compare anche il quarto fratello Annibale (Edoardo Pesce), frutto di un flirt di papà Tiberio con una donna delle pulizie. Tornano anche i figli lontani, come Marco (Matteo Branciamore), che sbarca a Roma per stare vicino a Francesco (Alessandro Tersigni), il fidanzato di Alice, che in un momento di difficoltà trova la solidarietà di tutti...



La sorpresa più importante è l'arrivo di Sofia (Christiane Filangieri), una vecchia amica di Giulio che ritorna a Roma dopo vent'anni, insieme ai suoi tre figli. "Peccato che la conoscevo già... Avevamo avuto da ragazzini un piccolo flirt.... Ne succederanno delle belle - ha promesso Amendola durante l'intervista - ma non sveliamo troppo perché senno il pubblico che se vede???".