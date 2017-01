23 luglio 2014 Francesco Testi nudo con la fidanzata: "Quella volta in autolavaggio..." L'attore di fiction Mediaset di successo come "Furore" posa senza veli con Giulia Rebel e si racconta senza tabù Tweet google 0 Invia ad un amico

10:42 - Francesco Testi, il bello delle fiction Mediaset come "Furore", posa senza veli assieme alla sua fidanzata Giulia Rebel. "Mi piaccio e mi piace molto il sesso - spiega l'attore al settimanale Chi -. Tra noi l'intesa è totale. Il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato un autolavaggio automatico, nascosti in macchina". Gli scatti sono stati roventi: "Qualche bacetto tra me e Giulia ha rischiato di rendere la situazione infotografabile".

Testi mostra un fisico perfetto: "Da sportivo, anche se non sono più agonista, curo sempre molto l'alimentazione e la forma fisica: se devo mettermi a torso nudo o in costume la preparazione è puntigliosa. Il risultato è che mi piaccio. Per le foto, petto e addome mi depilo. Depilo anche le parti intime, ma solo per me. E poi qui, in versione Adamo andava meglio lasciare tutto più naturale lì".