Fiorello, dopo l'incidente... "rallenta": di nuovo su due ruote ma in bici

10:06 - Per Fiorello l'incubo dell'incidente avuto a marzo sembra davvero passato. Lo showman è tornato a girare per Roma su due ruote, come testimonia il servizio di "Chi", in edicola questa settimana. Ma visti i recenti trascorsi forse meglio "rallentare" un po' e correre meno rischi. Niente moto quindi, per Fiore, ma una bella bicicletta, che lo aiuta anche a ritrovare un po' di linea che il lungo stop ha messo a rischio.