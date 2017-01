Fiorello: "Mario sta molto meglio"

20:21 - Dopo il cuoricino per annunciare il ritorno su Twitter arriva il sorriso. Fiorello rompe il silenzio e cinguetta una bella notizia: "Il signor MARIO sta molto meglio, quindi uno 'smailino' a metà mattinata ci sta benissimo", seguito da una faccetta sorridente. E lo fa per rassicurare i followers, più di 60mila, sulle condizioni di salute dell'uomo investito il 3 marzo a Roma.

Rosario è dunque più sereno, ha voglia di comunicare e di avere un contatto diretto con i fan. Un segnale di ripresa dopo un brutto periodo che, piano piano, si sta lasciando alle spalle.



Sin da subito Fiorello si è preoccupato per le condizioni di salute dell'uomo che ha investito sulle strisce pedonali quando era in sella al suo scooter. Poi, una volta dimesso, lo showman è andato in ospedale a trovarlo. Per fortuna adesso stanno meglio entrambi.