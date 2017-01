27 febbraio 2014 Ficarra e Picone tra "Striscia la Notizia" e il nuovo film per il cinema I nuovi progetti del duo comico che torna alla guida del tg satirico Tweet google 0 Invia ad un amico

10:11 - Ficarra e Picone dal 3 marzo tornano per la decima volta presentatori di "Striscia la Notizia" in onda su Canale 5 e poi saranno sul set per il loro nuovo film ambientato in un paesino siciliano. L'ideatore del tg satirico Antonio Ricci definisce il duo una "bomba" ed è pronto a lanciare il 16 marzo "Giass", programma di prima serata per la Rete ammiraglia Mediaset "fatto per dare un segno di vitalità", condotto da Luca e Paolo.

Ficarra e Picone ammettono che sono cambiati i tempi da "Zelig", dove sono nati e cresciuti: "All'epoca c'erano tante opportunità in giro per l'Italia di fare cabaret, ora mancano i campetti di periferia dove crescere". Magari per arrivare a Sanremo dove loro si sono esibiti nel 2006, nella costante paura di "non deludere Pippo Baudo". "Non voglio difendere Crozza, ma quello del Festival - spiega Ficarra - è un palco particolare, non pensi di parlare agli spettatori a casa, ma alla sala, con le prime cinque file piene di personaggi".