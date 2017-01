Fiammetta Cicogna: "Sono pazza d'amore"

09:46 - Fisico perfetto, bikini hot. Fiammetta Cicogna mostra tutta la sua anima selvaggia al neo fidanzato, l'imprenditore Tommy Chiabra. I due vivono insieme da agosto e recentemente, come mostrano le foto di "Chi", si sono regalati una splendida vacanza in Kenya. La conduttrice di "Wild Oltrenatura" che torna su Italia 1 a marzo confessa: "Sono pazza d'amore".

"Ho passato un'eccitante vacanza in Kenya con il mio fidanzato - racconta - viviamo insieme da agosto e il viaggio in Africa ci ha uniti ancora di più. Ma non c'è nessun 'cicognino' in arrivo". Fiammetta fa sul serio, tanto che ha presentato Tommy ai genitori: "Nonostante lui sia un po' solitario si è trovato bene, per me la famiglia è importantissima".