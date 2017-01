Festival di Sanremo, Francesco Renga è primo tra i Big ma gli ascolti ancora giù

10:23 - Il Festival di Sanremo entra nel vivo con la gara di tutti e 14 Big. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno letto la classifica provvisoria: Francesco Renga è primo seguito da Arisa e Renzo Rubino. The Niro e Rocco Hunt sono le due Nuove Proposte promosse per la finale di venerdì con Diodato e Zibba. Renzo Arbore festeggia i 60 anni della tv. Omaggio al Maestro Claudio Abbado. Ospiti l'astronauta Luca Parmitano e Damien Rice.

Come promesso da Fabio Fazio, l'apertura della kermesse è stata dedicata all'omaggio a Claudio Abbado, morto a Bologna il 20 gennaio. L'Orchestra della Filarmonica del Teatro La Fenice, diretta dal maestro Diego Matheuz, allievo prediletto di Abbado, ha suonato le note dell'Overture “Le Nozze di Figaro”.



14 Big in gara con i brani scelti da televoto e Sala Stampa - In sequenza l'esibizione dei 14 Big con i brani salvati nelle prime due serate da televoto e Sala Stampa. Il televoto di giovedì peserà al 25% sulla classifica della finale. Renzo Rubino (“Ora”), Giusy Ferreri (“Ti porto a cena con me”), Frankie hi nrg-mc (“Pedala”), Cristiano De André (“Il cielo è vuoto”), Raphael Gualazzi con Bloody Beetroots (“Liberi o no”), Francesco Sàrcina (“Nel tuo sorriso”), Perturbazione (“L'Unica”), Francesco Renga (“Vivendo Adesso”), Riccardo Sinigallia (“Prima di andare via”), Noemi (“Bagnati dal sole”), Antonella Ruggiero (“Da Lontano”), Arisa (“Controvento”), Ron (“Sing in the rain”) e infine Giuliano Palma (“Così lontano”).



La classifica del televoto che incide al 25% sulla finalissima - 14 Frankie Hi Nrg Mc 13 Ron 12 Giuliano Palma 11 Francesco Sàrcina 10 Riccardo Sinigallia 9 Noemi 8 Antonella Ruggiero 7 Giusy Ferreri 6 Cristiano De André 5 Raphael Gualazzi and The Bloody Beetroots 4 Perturbazione 3 Renzo Rubino 2 Arisa 1 Francesco Renga.



Rocco Hunt e The Niro i due Giovani promossi in finale con Diodato e Zibba - In serata si sono sfidate altre quattro Nuove Proposte Rocco Hunt (“Nu juorno buono”), Veronica De Simone (“Nuvole che passano”), The Niro (“1969”) e Vadim (“La modernità”). Il televoto e la sala stampa hanno promosso Rocco Hunt e The Niro che se la vedranno venerdì sera contro Diodato e Zibba. Uno di loro vincerà il girone.



Fabio e Luciana tra balletti, Van Gogh e un flash mob canoro a sorpresa - Luciana Littizzetto ancora una volta si è cimentata con il ballo assieme a Dergin Tokmak, il ballerino tedesco con le stampelle. Il numero rientra nel concetto di bellezza, tante volte anzi troppe volte citata in trasmissione, e handicap tra i temi del suo monologo. Fabio Fazio, invece, con lo storico dell'arte Flavio Caroli (già ospite fisso a “Che Tempo Che Fa”) ha commentato uno dei quadri più belli di Vincent Van Gogh “La notte stellata”. Poi un fuori programma con un flash mob canoro a tinte soul, inaugurato da uno spettatore che si lamentava per lo show. L'uomo è stato portato fuori da un uomo della sicurezza, ma poi tutti hanno iniziato a cantare con il pubblico in delirio. Il momento più bello della kermesse è stato creato da Shai Fishman And The A Cappella All Stars, formato da trenta cantanti che si esibiscono in tutto il mondo utilizzando solo le voci per costruire melodie, canzoni e ritmica (beat box) riproducendo i suoni di una intera orchestra. Il leader e tutti componenti della formazione sono israeliani.



Renzo Arbore celebra la tv e Roberto Murolo - Non poteva mancare l'accenno alla famosa canzone “Ma la notte no”, colonna sonora dello storico programma “Quelli della notte” di Renzo Arbore. Il conduttore e musicista poi ha eseguito “Reginella”, in onore a Roberto Murolo. Colpo d'occhio con la presenza di 15 mandolinisti dal vivo e l'intervento degli archi dell'orchestra diretta da Mauro Pagani. Chiusura con “Comme facette mammeta”.



L'astronauta Luca Parmitano e Damien Rice da cornice - Luca Parmitano ha mostrato delle foto che ha scattato durante la sua permanenza nello spazio per sei mesi e durante l'intervista con Fazio ha associato l'idea di bellezza con l'Universo. Poi è stata la volta del cantautore Damien Rice che ha eseguito i suoi due successi più famosi “Cannonball” e “The Blower's daughter”.