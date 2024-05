Il cavaliere viene inizialmente convocato al centro dello studio per un nuovo faccia a faccia con Elisa , la quale non ha affatto digerito alcune dichiarazioni ascoltate nel programma di Maria De Filippi . Se da una parte, infatti, Ernesto aveva manifestato la volontà nel proseguire la conoscenza, dall'altra non aveva nascosto la sua tendenza al tradimento quando non si sente innamorato, come in questo momento.

Parole che a posteriori provocano una reazione molto decisa da parte della stessa Elisa: "Sono inca***ta con me stessa per aver permesso a lui di trattarmi in una maniera del genere in mezzo allo studio. Ieri la mia reazione è stata di calma anche se dentro stavo malissimo. Io non sono una donna moderna, non mi vanno bene certe cose".

Elisa prosegue di aver poi cambiato hotel per non incontrare Ernesto, evidenziando una diversità di valori. "Te l'ho detto per una forma di rispetto e stima per me stesso, perché non voglio nascondere nulla", prova a giustificarsi il cavaliere.

Le dichiarazioni di Elisa vengono messe in discussione da Tina Cipollari, mentre Gianni Sperti prende le difese della dama: "Le base su cui parte il rapporto di Ernesto non sono giuste. Credo che in questo programma si stiano cercando i sentimenti, quello che vuole fare Ernesto fuori è un'altra cosa".

A interrompere la discussione, però, interviene Maria De Filippi: "Sono arrivate una serie di segnalazioni su di te e sulle tue giornate, ci sono delle fotografie e di queste ne abbiamo tenute una solo dato che dicevano più o meno le stesse cose". La conduttrice mostra alcuni scatti in cui il cavaliere è stato immortalato in compagnia di una ragazza al ristorante.

Segnalazioni che Ernesto conferma senza indugiare: "Ho avuto conoscenze con altre donne, è vero. Se c'è qualche problema posso lasciare il programma tranquillamente". "Direi che è incompatibile" è l'immediata risposta della conduttrice di "Uomini e Donne" prima di congedarsi definitivamente con il cavaliere.

"Visto che fuori sei pieno e hai tanta attività, qui che cosa stai cercando? - provoca Gianni Sperti, soffermandosi sulla ricerca dei sentimenti alla base del programma - Come fai a provare un sentimento se la sera prima e quella dopo vai con altre donne?"

"Io non ho più tempo da spendere per questa persona qui perché non merita una donna come me - sentenzia Elisa, per poi rivolgersi direttamente a Ernesto - Io ho dei valori che non hai e nemmeno conosci".