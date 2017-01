Festival di Sanremo, Fazio e il calo degli ascolti: "Show noioso? No, c'era la partita"

13:45 - Gli ascolti del Festival di Sanremo, rispetto all'edizione dello scorso anno, continuano a calare. Il conduttore Fabio Fazio respinge le accuse di uno show noioso: "Abbiamo risentito del clima di inquietudine causato dagli operai sulla balconata la prima sera. Rivendico i brani contemporanei, un cast non popolare e la celebrazione della tv. E c'era la partita del Milan. Quando è finita i telespettatori sono tornati da noi. I dati sono chiari".

Il conduttore dunque fa quadrato attorno alla squadra di autori e alle scelte di proporre un Festival “forse meno sorprendente” ma rassicurante. Non è un caso che l'operazione nostalgia voluta fortemente da Fazio, rientra in una logica di rasserenamento del clima carico di ira e di tensione come spesso ha denunciato il conduttore. Probabilmente queste scelte però non sono state 'assorbite' appieno dalla platea televisiva che si è mostrato poco attento alla kermesse e lo share in qualche modo ne ha risentito. “Il cast non era popolare in senso stretto - dice Fabio Fazio - e le canzoni sono contemporeanee. Rifarei tutto, siccome sono scaramantico per ora vorrei smetterla di commentare i dati Auditel, ne riparliamo poi domenica”.



Luciana Littizzetto: "Anche io avrei guardato la partita..." - "Ieri sera mi sono emozionata con le Kessler - ha detto Luciana - c'è tanta nostalgia forse dell'intelligenza. Per Franca Valeri io sono felice che tanti ragazzi che non la conoscevano, hanno avuto l'occasione meravigliosa per vederla e sentirla. C'era anche la bravura delle Kessler e di tutti gli sportivi che sono saliti sul palco uno meglio dell'altro e uno più spiritoso dell'altro". E poi sulla perdita degli ascolti contro la partita del Milan la conduttrice a detto: "Ci sta, il Festival dura un sacco di ore e avrei guardato anche io il Milan e nelle pause avrei girato sul Festival. Ma è normale...".



I due operai bannati dalle trasmissioni Rai - Il direttore di Raiuno, Giancarlo Leone, lunedì stesso alle 22.15 ha mandato un messaggio ai responsabili delle testate giornalistiche della Rai. “Conoscendo l'impulso e la passione che hanno i nostri colleghi del voler andare a inseguire la vicendam cercando di accaparrarsi l'esclusiva ho chiesto loro esplicitamente di non farlo, non pagarli neanche un cornetto”. Qualche quotidiano aveva avanzato l'ipotesi che i dimostranti fossero stati contattati da qualche trasmissione Rai e che avessero ricevute offerte in denaro.



La classifica dei Giovani del televoto e della Sala Stampa - Sono state svelate le classifiche dei Giovani del televoto e della Sala Stampa. Un dato è in comune: Bianca all'ultimo posto. Sala Stampa: 1 Zibba 2 Diodato 3 Graziani 4 Bianca. Al televoto: 1 Diodato 2 Graziani 3 Zibba 4 Bianca. Sono passati alla finale di venerdì: Diodato e Zibba.