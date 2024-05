Giorgia Meloni: "Sospendiamo il decreto sul Redditometro"

Dopo le polemiche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato che il governo sospenderà il Redditometro.

"Ho incontrato il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, ci siamo confrontati sui contenuti del decreto ministeriale e siamo giunti alla conclusione che sia meglio sospenderlo in attesa di ulteriori approfondimenti", ha spiegato il premier. "Il nostro obiettivo è e rimane quello di contrastare la grande evasione e il fenomeno inaccettabile, ad esempio, di chi si finge nullatenente ma gira con il Suv, o va in vacanza con lo yacht, senza però per questo vessare con norme invasive le persone comuni", ha aggiunto.