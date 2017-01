Farrah Abraham, dopo il porno in arrivo la trilogia erotica

14:49 - L'ex "Teen Mom" Farrah Abraham torna a far parlare di sé. Dopo il porno, il rehab e la linea di sex-toy, ora la mammina più sexy d'America si butta sui romanzi; naturalmente erotici. La 22enne è pronta così a sfidare il best-seller "50 sfumature di grigio". "In The Making svela la verità sull'essere sotto i riflettori come giovane celebrità - racconta a Radar Online - Scrivere è stata come una terapia per me".

"Il romanzo segue le vicende che mi hanno interessato nell'ultimo periodo, molte delle quali sono state travisate dal pubblico - continua la showgirl - Il primo libro è una storia intensa, interessante e sensuale. Ma è anche uno sguardo sul rovescio della medaglia di essere la star di un reality televisivo, in cui ognuno si può immedesimare".